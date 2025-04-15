Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Mevlana Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Mevlana Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Sıcak asfalt seriminin ardından sürüş güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları yapılacak cadde, yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.