Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Bayramlar, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bayramın mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu mesajında "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günler; paylaşmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün ve sevginin pekiştiği, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardır. Bayramın getirdiği manevi iklimin; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadeleri yer aldı.