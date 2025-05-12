Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Yerel Eşitlik Uzmanı Aylin Çelik nezaket ziyaretinde bulunurken, Başkan Çerçioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "Aydınımızı kadın dostu kent olarak güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette, Türkiye Belediyeler Birliği ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığında yürütülen ‘Kadın Dostu Kentler’ projesinin Aydın’daki ilk toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantının sonunda Çelik, Başkan Çerçioğlu’nu Aydın’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu ise Çelik’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve "Aydınımızı ‘Kadın Dostu Kent’ olarak güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.