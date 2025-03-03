Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ projeleri, Aydın’da yaşayan yüz binlerce emeklinin ve ailenin bütçelerine destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bünyesindeki Halk Ege Et marketlerinde, et ve şarküteri ürünlerinde uygulanan yüzde 20 indirimden bugüne kadar binlerce emekli ve aile faydalandı. Geçim sıkıntısı yaşayan Aydınlılara destek olan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ projeleri vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

"Allah Özlem Başkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Emekli Kart ile emeklilere tanınan indirimden memnuniyet duyduğunu belirten Fikret Mavi, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Mavi, "Emekli olarak et yiyebiliyorsak Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde yiyebiliyoruz. Burada indirimli, öbür türlü yiyemiyoruz. Emeklinin hali ortada zaten. İndirimin hem biz emekliler için hem de vatandaşlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Güvenilir olduğu için de Halk Ege Et’ten alıyoruz, yöremizin hayvanları olduğu için daha da seviyoruz, tercih ediyoruz. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz, Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"Özlem Başkanımız bu proje ile örnek oldu"

Başkan Çerçioğlu tarafından emeklilere ve ailelere yönelik başlatılan indirimlerin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Yüksel Gökçe, "Büyükşehirlerde önceden böyle bir şey yoktu, sağ olsun Özlem Çerçioğlu önderlik yaptı ve tüm Türkiye’de yayılmaya başladı. Örnek oldu yani. Özlem Çerçioğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Nevin İyibağırsakçı, "Halk Ege Et hem temiz hem de güvenli olduğu için buradan almayı tercih ediyoruz, hem de daha düşük fiyata alıyoruz. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz başkanımıza" dedi.

Başkan Çerçioğlu: Tüm vatandaşlarımıza yönelik desteklerimiz devam edecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen desteklerin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Günümüzün ekonomik şartları nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyor, tüm vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Projelerimiz arasında yer alan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ ile bugüne kadar yüz binlerce vatandaşımıza ulaştık. Desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.