Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gece gündüz demeden hayata geçirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın’ın dört bir yanında 24 saat temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Caddeler, bulvarlar ve ortak kullanım alanları rutin programlar kapsamında düzenli olarak temizleniyor. Aydınlıların tertemiz bir güne başlaması için mesai mefhumu gözetmeden sahada olan ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın her sabah temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte uyanması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentimizi temiz tutmak bizim görevimiz, korumak ise hepimizin sorumluluğu. Tüm hemşehrilerimizi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.