Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcilerden oluşan yoğun bir ziyaret trafiğiyle konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretlerde istişare, ortak akıl ve karşılıklı iş birliği ön plana çıkarken Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçileriyle yoğun bir gün geçirdi.

Bu kapsamda AK Parti Akkışla Kadın Kolları Başkanı Fatma Aslankoç’un nazik ziyaretinin olduğu görüşmede, Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerinden dolayı Aslankoç’a teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İller Bankası Kayseri Bölge Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan Sönmez Ata ile yerine atanan Osman Baykendi de Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Ata’ya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevine başlayan Baykendi’ye de başarı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kayseri Şube Başkanı Feride Sakarya ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaret ise kadın odaklı sosyal projelerin değerlendirilmesine vesile oldu. Büyükkılıç, çalışmaları ve nazik ziyaretlerinden dolayı Sakarya ve ekibine teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın ziyareti de kent ekonomisine dair istişarelerle geçti.

Yurt dışında yaşayan Kayserilileri temsil eden Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Büyükkılıç’ın konuğu oldu. Büyükkılıç, Akpınar ve ekibine, Kayseri’nin Avrupa’daki güçlü sesi olmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Kemal Dumlu, MHP Özvatan İlçe Başkanı Mehmet Apal ve belediye meclis üyeleri de Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret ederek ilçeyle ilgili konuları masaya yatırdı. Büyükkılıç, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm misafirlerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin her bir köşesine hizmet götürmek için tüm paydaşlarımızla iletişim ve iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, gerçekleşen ziyaretlerde ortak akıl ve istişare kültürünün önemine vurgu yaparak, iş birliği içerisinde yürütülen her çalışmanın Kayseri’ye değer kattığını belirtti.