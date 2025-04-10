Polis teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü Bursa’da da törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu tarafından Heykel’deki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası olması nedeniyle Heykel’de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törene Bursa İl Emniyet Müdürü Sait Akın Zaimoğlu, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu’nun anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Polis ekiplerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören son buldu. Heyet daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.