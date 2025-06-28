Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kayseri, model şehir kimliğini hızlı trenle taçlandıracak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları sahada bizzat takip ettiklerini belirterek, projenin hızla devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri’miz, hızlı tren ile buluşan Anadolu’nun önemli şehri olarak yerini alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve tüm ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kayseri’nin tarihi birikimi, üretim gücü ve şehircilik vizyonuyla her zaman yatırımcıların ilgisini çeken bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri anlatılmaz yaşanır, yatırımcı bir şehir, kendi kendine yeten bir şehir, tarihten beri kendisinden olumlu anlamda bilinen şehir, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, yatırımdan yatırıma koşan, model belediyecilikle dillerde destan olan güzel bir şehirdir. Model belediyeciliğimiz, altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla birleştiğinde ortaya örnek bir kent profili çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda devam eden projeyle ilgili teknik detayları da paylaşan Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Yerköy-Kayseri YHT Projesi kapsamında, 250 km/saat hızla hizmet verecek, 142 km uzunluğunda, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir hat inşa ediliyor. Güzergâh boyunca 2 istasyon, 8 NATM tünel, 7 güvenlik tüneli, 5’i viyadük olmak üzere 18 köprü ile 136 adet alt ve üst geçit yer alacak. Proje tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arası ulaşım süresi 3,5 saatten 1 saatin altına, Ankara-Kayseri arası 7 saatten 2 saate, İstanbul-Kayseri arası ise 5 saat 15 dakikaya inecek. Yeni hat sayesinde yıllık 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması hedeflenirken, yolculuk konforunun yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik de ön planda tutuluyor. Su, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, karayolu yükünün hafifletilmesiyle ülke ekonomisine milyarlarca liralık katkı sağlanması öngörülüyor."

Başkan Büyükkılıç, "Bu proje sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Kayseri’nin geleceğine yapılan stratejik bir adımdır. Şehrimizin kalkınma ivmesini daha da yukarı taşıyacak bu dev yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.