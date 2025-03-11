Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Ramazan-ı Şerif’in 10. gününde Hacılar ilçesi sakinleri ile iftarda buluştu. İftar programının ardından teravih sonrası vatandaşlarla hasbihal eden Büyükkılıç, ilçede yaşayan Fırtına ailesini de ziyaret ederek doğuştan ortopedik engelli Selman Fırtına’ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde, yediden yetmişe tüm Kayserililerle daima iç içe olan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının huzur ve bereketini de yine Kayserililerle paylaşıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın Ramazan Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programına, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Büyükkılıç, iftar programının düzenlendiği salonda vatandaşlara selamlaşarak Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, parti teşkilatını tebrik ederek, "Her dönem olduğu gibi nereye gitsek, önceki dönem görev yapmış kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle bir araya geliniyor. Bu güzel sofrayı bereketlendiren değerli hanımefendilere, beyefendilere ve sevgili yavrularımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. Birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde hareket etmek ve birlik, beraberlik ile dayanışmaya vesile olmasına katkı sağlamaktır. Bu anlayış içerisinde her gün bir yerde bulunarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkiinde yapımı süren hızlı tren şantiyesinde yaşanan kazayı hatırlatan Büyükkılıç, "Hızlı tren ile ilgili yapılan çalışmada yaşanan kazada vefat eden bir kardeşimiz ile yaralımız vardı. Şehir Hastanesi’nde yaralımızı ziyarete gittim, bilgi alıp, acil şifalar diledim. Vefat eden kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. İnsanların acısını da sevincini de paylaşmak bizlere yakışır. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, uyum içerisinde gerek Hacılar, gerek diğer bölgelerdeki ilçeler ilgili ne gerekiyorsa yapma yönünde irade gösterdiklerini, birlikte olmanın bereketini yaşadıklarını ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Büyükşehir Belediyesi’nin gölgesinde tüm belediye başkanlarının hizmet yarışında olduğunu belirterek, bu hizmetlerin el ele, birlik, beraberlik içerisinde devam edeceğini kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Ramazan ayının güzel bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Hacılar’ımızda Ramazan’ı bereketiyle, birliğiyle, beraberliğiyle yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizle birlikte Ramazan Hacılar’da gayet güzel bir şekilde ilerliyor" diyerek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi günlük 200 kişiye de yemek verdiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftarın ardından Hacılar Camikebir Camii’nde teravih namazını eda ederek teravih sonrası vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından kurulan ikram standını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara ikramlıklar dağıttı.

"Engelli dostu hizmetlerle gönüllere dokunmaya devam"

Büyükkılıç, Çopuroğlu ve AK Parti heyeti daha sonra Hacılar ilçesinde yaşayan Fırtına ailesini ziyaret ederek ortopedik engelli Selman Fırtına’ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Hacılar’da kıldığımız teravih namazımızın ardından Fırtına ailemizi ziyaret ederek Selman kardeşimizin yüzündeki tebessüme ortak olduk. Akülü tekerlekli sandalye hediye ederek hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadığımız doğuştan ortopedik engelli Selman kardeşimize, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. Fırtına ailesi de ziyaretleri ve akülü tekerlekli sandalye hediyelerinden dolayı Büyükkılıç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.