Tarım ve hayvancılık alanındaki güçlü desteklerle üreticilerin yanındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektöründe de önemli bir adım atarak "Kovan Sizden Arı Bizden" Projesi’ni hayata geçirdi. Üreticiler, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ve dua etti.

Tarım ve hayvancılık alanında kentteki üreticilerin en güçlü destekçisi olmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Büyükşehir Belediyesi, arıcılık alanındaki desteklerine devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan ’Kovan Sizden Arı Bizden Projesi’ kapsamında verilecek arı desteği için kuralar çekildi. Kura çekimi sonucu 300 vatandaş asil, 150 vatandaş ise yedek olarak projeden faydalanmaya hak kazanırken üreticiler, Başkan Büyükkılıç’a hem teşekkür hem de dua ettiler. Kocasinan ilçesi Hırkaköy mahallesinden İzzet Kebenç, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkan Doktor Memduh Bey’e çok teşekkür ederim. Böyle bir hizmet verdiği için Allah razı olsun. İnşallah üretiriz, vatana, millete hayırlı olur" dedi. 15 senedir arıcılık ile uğraşan ve hiç arısı kalmadığı için kuraya katılan Kebenç, "Kura çekimi çok şeffaf bir şekilde gerçekleşti. Canlı olarak katıldık ve şansımızdan 5’inci sırada çıktı. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Pınarbaşılı emekli Sait Altuntaş da "Bu hizmetten memnun kaldık. Bana da 13’üncü sırada çıktı. 26 senedir arıcılık yapıyorum" ifadelerini kullandı. Tarımsal hizmetlerin devam etmesini beklediğini söyleyen Altuntaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bünyan ilçesinden Adnan Sarıkaya ise Başkan Büyükkılıç’ın çiftçiye her türlü desteği verdiğini kaydederek; "Yıllardır inşaat işi yaptım. 15 senedir köyde fidancılık, arıcılık yapıyorum. Sertifikam da var. Memduh Bey’in Allah işini gücünü rast getirsin. Kayseri’ye hizmetleri anlatılmaz, hiçbir şikâyetimiz yok. Köylüye, çiftçiye her türlü hizmeti ve destekleri vardır. Onun yaptığını kimse yapmadı. Melikgazi’yi çiçek yapmıştı, şimdi de Büyükşehir’de her türlü hizmeti yapıyor, Allah razı olsun" şeklinde konuştu. Kura töreninin hakkaniyetli, mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini de söyleyen Sarıkaya, emeği geçen herkese hem dua hem de teşekkür etti. Arıcılık yapan Bünyamin Deniz de Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi’nde ikamet ettiğini, 3-4 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, Ramazan Aşlık ise bu hizmetten çok memnun olduğunu kaydetti.

Kuraya girmeye hak kazanan vatandaşlar, asil ve yedek listenin tamamına https://kayseri.bel.tr/ adresinden ulaşabilecek.