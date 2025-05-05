Vizyon projelerinden olan ve derslerine başlayan Bilişim Akademisi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, "Hocalarımız ve öğrencilerimiz seçkin, belediyemiz öncü, geriye çalışmak ve gayret etmek kalıyor. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere özel projelerinden birisi olan Kayseri Bilişim Akademisi’ni ziyaret ederek, geleceğin bilişim yıldızları ile bir araya geldi.

‘Genç dostu’ anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem projeleri kapsamında gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçirdi.

Bilişim Akademisi, Erciyes Kültür Merkezi karşısında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KAYMEK Akademi’de start aldı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğin Bilişim Yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Bilişim Akademisi dersleri başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bilişim Akademisi’ni ziyaret ederek, geleceğin bilişim yıldızları 30 öğrenci ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ile Mücahid Soyak ve daire başkanları da eşlik etti.

"Belediyemiz Öncü, Geriye Çalışmak ve Gayret Etmek Kalıyor"

Büyükkılıç, gençlere altın nasihatlerde bulunurken, "Sizleri tebrik ediyorum, buraya sınavla, seçilerek geldiniz. Geleceğimizsiniz, dijital dünya ile sadece tüketen, ondan yararlanan olmaktan öte onu kontrol eden, gerektiğinde üreten olacağınıza da inanıyorum. Hocalarımız ve öğrencilerimiz seçkin, belediyemiz öncü, geriye çalışmak ve gayret etmek kalıyor. Sizlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akademi ile ilgili bilgiler veren Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ise şunları söyledi:

"İki dönem şeklinde olacak. Yazılım geliştirme, yapay zekâ, robotik kodlama, siber güvenlik, sadece bilişim anlamında değil, birçok alanda öğrencilerimizi yetiştireceğiz. İlk dönemde yazılım geliştirme, sürdürülebilir çevre, robotik kodlama, astronomi olacak. İkinci dönemde ise önem kazanan siber güvenlik konusu olacak ve bilişim anlamında geleceğin öğrencilerini yetiştireceğiz."

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden KAYMEK Bilgisayar Eğitmeni Mutullah Yüksel de düşünen, sorgulayan ve bilinçli bir nesil yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, "Sizin de desteğiniz sayesinde ülkemizi bir adım daha fazla ileriye götürecekler. Bu imkânları arkadaşlarımıza sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eğitimler, 08.30 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek.