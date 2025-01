Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç mesajında, enerjinin her dönem önemi artan bir unsur olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin de enerjide verimlilik konusunda hassasiyet ve özveri gösterdiğini, bu doğrultuda da örnek olduğunu vurguladı.

“Enerjide Verimlilik Üretim Safhasında Başlar”

Dünya ile birlikte Türkiye’de her geçen gün üretim miktarı artan ve Kayseri’nin de bu doğrultuda söz sahibi olduğu temiz ve yenilenebilir enerji projelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından da tercih edildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, enerjide verimliliğin üretim safhasında başladığına işaret ederek, “Artık dünyamızda, ülkemizde her geçen gün temiz enerji olarak nitelendirebileceğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarının işletimi rüzgâr ve güneş enerji santralleri ile gerçekleştirilmekte. Şükürler olsun Kayseri’miz de bu noktada söz sahibi olmakta. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, hemen her alanda olduğu gibi örnek, çağın gereklerine uygun ve öncü olan çalışmalarla bu alanda da projeler üretmekte, aksiyon göstermektedir. Enerji verimliliğinde de aslolan, önemli olan, verimliliğin henüz üretim safhasında olmasıdır. Enerjide verimlilik üretim safhasında başlar. Yani üretim konunuz ve yönteminiz size verimliliği en baştan yakalama fırsatını büyük ölçüde sağlar. Bunun en garanti yolu da malum yenilenebilir enerjidir. Hem üretim maliyeti zaman içerisinde düşer, azdır, hem de çevreye maliyeti cüzidir. Temizdir, çevrecidir. Her bakımdan elzemdir ” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’de Büyükşehirler Tarafından İlk Defa RES Projesi

Enerji Verimliliği Haftası’nı bu yıl daha özgüven içerisinde ve gönül rahatlığı ile karşıladıklarını, bu nedenle de mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, bunun nedenini ise Türkiye’de büyükşehirler tarafından ilk defa toplu ulaşımda kullanılmak üzere Rüzgâr Enerjisi Santrali projesini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmesi olarak ifade etti.

Büyükkılıç, enerji üretimi, tasarrufu ve verimliliğine yönelik pek çok faaliyet, planlama ve müdahalelerinin yanında projelere de imza attıklarını anlattığı mesajında şunlara yer verdi:

“Her yıl kutladığımız ve anlamını, önemini idrak etmeye çalıştığımız Enerji Verimliliği Haftamızı bu yıl daha da bir özgüven içerisinde ve gönül huzuru içinde karşılamaktayız. Bu da bizi mutlu etmekte, memnun etmekte. Çünkü geçtiğimiz haftalarda temiz ve verimli üretim sağlayan yenilenebilir enerji konusunda Rüzgâr Enerjisi Santrali projemiz kapsamındaki ilk türbinin kurulumunu gerçekleştirdik. Büyükşehirler arasında toplu ulaşımda kullanılmak üzere ilk girişim olan RES projemiz ile ulaşım araçlarımızın tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız. RES projemizin yanında özellikle büyük enerji tüketimi olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ’mizde kullanılmak üzere de son süreçte Güneş Enerji Santrali projelerimizi hayata geçirdik ve milyonlarca liralık tasarruf sağlayarak verimliliği yakaladık.”

Enerji tasarrufu konusundaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne tam uyum sağlamaya azami özen gösterme gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Büyükkılıç, enerji, tasarruf ve verimlilik konularını da ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu doğrultusunda gördüklerini vurgulayarak, bu konuların her zaman gündemlerinde olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç Enerji Verimliliği Haftası’nda, dünyada hiçbir kaynağın sınırsız olmadığı gibi enerjinin de tükenebileceğini dile getirdiği mesajında, kurumsal olduğu gibi bireysel olarak da tasarrufu ve verimliliği gözetmek gerektiğine işaret ederek herkesi tasarrufu gözetmeye davet etti. Büyükkılıç, mesajının sonunda Enerji Verimliliği Haftası’nı tebrik ederek, haftanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.