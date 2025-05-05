Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri’nin istihdamı için destek sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, Nisan ayında 255 kişinin istihdamına aracılık ederek, üretime katkı sağlamayı sürdürdü.

İnsan odaklı hizmetleri ile vatandaşın en önemli ihtiyaçlarından olan istihdama katkı sağlamaya devam eden Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi; bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile işveren ile iş arayanı buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede sürekli olarak çalışmalarına devam eden Kayseri Kariyer Merkezi, Nisan ayında da istihdama aracı oldu. SMS ile 27 bin 617 yönlendirmenin olduğu 1 aylık süreçte, 576 başvuru yapıldı. Talep edilen işçi sayısının 562 olduğu, 253 ilanın yer aldığı söz konusu süreçte toplam 255 istihdam gerçekleşti. Nisan ayı içerisinde istihdam çalışmaları çerçevesinde yarışmaya da imza atıldı.

Kayseri Kariyer Merkezi; işe alımdan sağlık sigortasına, çalışma hayatından kariyer planlamalarına kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendirirken, meslekler ve sektörler hakkında öngörüler paylaşarak istihdam olacak bireyleri aydınlatıyor.