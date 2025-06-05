Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çevreci yatırımlarla Kayseri’yi Türkiye’nin en çevre dostu şehirlerinden biri haline getirme kararlılığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Enerjiden ulaşıma, tarımdan altyapıya kadar her alanda sürdürülebilir, çevre dostu bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir mesaj yayımladı. Kent genelinde hayata geçirilen çevreci projelerden bahseden Başkan Büyükkılıç, "Gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir Kayseri bırakmak için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, ulaşım, geri dönüşüm ve çevresel altyapı projelerinde kararlılıkla yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimizi düşünerek attığımız her adımda çevreyi, doğayı ve Kayseri’mizin havasını, suyunu, toprağını koruma gayesiyle hareket ediyoruz" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeleri tek tek anlattı.

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik: toplu ulaşımda rüzgâr enerjisi"

Kayseri olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Toplu ulaşımda kullanılmak üzere 3 türbinden oluşan rüzgâr enerji santralimizi hizmete aldık. 21 megawatt gücündeki bu sistemle yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek. Bu da karbon ayak izimizi azaltırken, Kayseri’mizi çevreci şehirler arasında ön sıralara taşıyacak" dedi.

Büyükkılıç, enerji tüketimi yüksek olan altyapı tesislerinin ihtiyacını karşılamak için GES projelerini devreye aldıklarının altını çizerken, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde ise sadece arıtma yapmakla kalmadıklarını, arıtma çamurundan biyogaz üreterek enerjiye dönüştürdüklerini söyledi.

Elektrikli araç kullanımını desteklemek amacıyla K-Şarj projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ayrıca toplu taşıma sisteminde elektrikli araçların payını arttırırken, Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi’nin çatısında 1200 kilowatt kurulu güce ve 2 bin 132 güneş paneline sahip söz konusu GES’in yanı sıra İldem Tramvay Park Sahası’nda yer alan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ve yıllık 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretildiğini, böylece otobüsleri doğrudan güneş enerjisiyle şarj ettiklerini anlattı.

"Katı atıktan elektrik, sera gazına son"

Büyükkılıç, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde sera gazının atmosfere salınımını engellediklerini, 11 bin metrekare alandaki topraksız serada domates ürettiklerini ve tesisin Türkiye’nin Gold Proje Sertifikalı altı tesisinden biri olma gururunu taşıdığını söyledi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, vizyoner yaklaşımla hayata geçirilen ve il genelinde tek yetkili olan Hafriyat Yönetim Otomasyon Sistemi’nin Kayseri’de çevre kirliliğini önlerken, 6,9 milyon metreküp atığın etkin yönetimini sağladığını vurguladı.

"Beydeğirmeni’nde hayvan atıkları enerjiye dönüşüyor"

Büyükkılıç, "Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’mizde, hayvansal atıklardan 2024 yılında tam 19 milyon kWh elektrik ürettik. Bu da yaklaşık 5 bin 300 hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılamak demek. Günde 4,5 megawatt üretim kapasitesiyle bu tesisimiz çevre için büyük bir kazanım" dedi.

"Tarımda da GES dönemi başlıyor"

Develi Epçe Mahallesi’nde tarımsal sulama için GES kurulumuna başladıklarını hatırlatan Büyükkılıç, "4 bin dekar alanın 2 bin 400 dekarının sulanmasını sağlayacak bu projeye destek verdik. Projemiz, Kayseri’de tarımsal sulamaya yönelik belediye destekli ilk GES projesidir" diye konuştu.

"Tasarrufunu da teknolojisini de üreten bir belediyeyiz"

Başkan Büyükkılıç, hizmet binalarında LED aydınlatmaya geçerek enerji tüketimini azalttıklarını, klima bakım süreçlerinde tüm cihazları elden geçirdiklerini söyleyerek, "Tasarrufunu da teknolojisini de üreten bir belediyeyiz" dedi.

Daha yeşil ve daha çevre dostu bir Kayseri için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda 750 bin fidanı toprakla buluşturduk, yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkardık, kişi başına düşen yeşil alan oranını 18 metrekareye yükselttik. Bisiklet ulaşımına 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık ve 50 kilometrelik yeni bisiklet yolu inşa ettik. Kayseri’mize Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini kazandırdık. Ağaçlandırma projeleri, mesire alanları, yağmur suyu hasadı gibi onlarca çevre projesini adım adım hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda ‘Yeşil Alanlar Çalıştayı’ ile de bu vizyonu geniş kitlelerle paylaştık."

"Sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir anlayışla çalışıyoruz" diyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerini şöyle tamamladı:

"5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir kez daha söylüyorum; biz bu dünyaya misafiriz ve emanete sahip çıkmakla yükümlüyüz. Çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir Kayseri bırakmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."