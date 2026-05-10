Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un Süper Lig'e veda etmesinin yüreklerini burktuğunu söyleyerek, 'Birlik ve beraberlik içerisinde, yeniden ayağa kalkacağız' dedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

'Kayserispor'umuzun ligden düşmesi hepimizin yüreğini burktu. Ancak şunu unutmayalım; bu şehir pes etmez, bu arma asla yalnız kalmaz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kayserispor'umuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte, yağmurda çamurda, iyi günde kötü günde takımını bir an olsun yalnız bırakmayan büyük Kayserispor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin inancı, bu şehrin en büyük gücü. İnanıyorum ki; birlik ve beraberlik içerisinde, yeniden ayağa kalkacak, daha güçlü yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz.'