Kayseri'nin Talas ilçesinde kafe, restoran ve oyun ihtiyacını aynı anda karşılayacak Dozerr Kafe 38 hizmete açıldı.

İlçeye bağlı Mevlana mahallesi Heves caddesi üzerinde kafe, restoran ve oyun grubu konseptiyle hizmet verecek olan Dozerr Kafe 38 açıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede 625 işletme olduğunu ifade ederek; 'Talas'ımızda böylesine eser niteliğindeki girişimcilik hareketini tebrik ediyorum. Talas'ta kafe, restoran, oyun grubu gibi 625 işletme var. Kayseri'nin bu yöndeki ihtiyacını karşılayan güzel bir ilçeyiz. Talas'ımızın güvenilir, estetik ve yaşanabilir bir ilçe olmasına sunduğu katkılardan dolayı girişimcilerimizi tebrik ediyorum' dedi. Açılışa katılan İlçe Kaymakamı İlyas Memiş ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de girişimcileri tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından kafe kesilen kurdele ile hizmete açıldı.