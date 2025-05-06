Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölge basınıyla bir araya gelerek 213 eser ve hizmeti tanıttı, Gebze’nin turizm, spor ve altyapıdaki dönüşümünü anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli ve Gebze’de faaliyet gösteren basın mensuplarıyla Barış Sosyal Tesisleri’nde buluştu.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hüseyin Öziri’nin de katıldığı toplantıda, Büyükgöz, 2019’dan bu yana hayata geçirilen 213 eser ve hizmeti tanıttı. Soruları yanıtlayan Büyükgöz, “Gebze’de sessiz bir devrim yaşanıyor. Bunu bir gün herkes anlayacak” dedi.

Büyükgöz, Gebzespor’un 2. Lig’e, voleybol takımının Efeler Ligi’ne, ampute futbol takımının Süper Lig’e yükseldiğini belirtti. Spor altyapısında 7 bin 500 olan çocuk sayısının 75 bine ulaştığını vurgulayan Büyükgöz, “43 okul ve 24 caminin mülkiyet sorununu çözdük, 2 bin 600 kişiden 2 milyar TL’lik kamulaştırma yaptık. Kuzey Marmara Otoyolu Gebze çıkışı için 15 milyar TL’lik kamulaştırmasız yol çalışması başlattık” diye konuştu.

Gebze’nin sadece sanayi değil, tarih ve turizm kenti olduğunu söyleyen Büyükgöz, “Hannibal’ın anıt mezarını turizme açacağız. Hünkâr Çayırı’nda dijital müze, sarnıç, tarihi hamam ve kervansaray restore edilecek. Millet bahçesi ve Pelitli mesire alanı yakında hizmette” dedi. Kocaeli’nin ilk metrosunun 2026’da Gebze’de açılacağını müjdeledi.

Büyükgöz, 6 yeni kütüphane açtıklarını, üniversite öğrencilerine ve YKS ücret desteği verdiklerini belirtti. “Mor menekşeye sahip çıkalım. 2025 aile yılı olacak, çocuklar, gençler ve aileler önceliğimiz” diyen Büyükgöz, Gebze’yi vatandaşla birlikte yönettiklerini vurguladı. Toplantı, soru-cevap ve hediye takdimiyle sona erdi.