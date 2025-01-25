Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türk Parlamenterler Birliği Bursa Şubesi üyesi önceki ve yeni dönem Bursa milletvekilleri ve bakanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Bursa’nın güncel sorunları ve geleceğe yönelik vizyonu detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Bozbey, "bizlerin güçlü iş birliği ile Bursa’mızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Her fırsatta daha yaşanabilir bir Bursa için şehrin paydaşlarıyla buluşarak ortak akıl vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türk Parlamenterler Birliği Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Önceki dönemlerde görev yapmış bakan, milletvekillerinin yanı sıra halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bursa’yı temsil eden isimlerin katıldığı toplantıda Bursa için güç birliği mesajları verildi.

“Bursa için hep birlikte çalışmalıyız”

Merkezi yönetim tarafından başlatılan ancak çeşitli nedenlerle yarım kalan veya henüz başlanamayan projelerin Bursalıların en önemli beklentileri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın 2050 vizyonuna ulaşmak adına stratejik planlama çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve bütçenin etkin kullanımının öncelikleri olduğunu vurguladı. Bursa’nın geleceğinin şekillendirilmesinde ortak aklın ve katılımcı yönetimin hayati önem taşıdığının altını çizen Başkan Bozbey, "Bu süreçte akademisyenlerin, derneklerin, STK’ların, odaların, halkımızın, ’bu kent için ben de varım!’ diyen herkesin görüşünü almayı çok önemsiyoruz. Bursa’nın refahının artması ve kentimize daha fazla yatırım gelmesi için hep birlikte çalışmalı ve elimizi taşın altına koymalıyız. Bizlerin güçlü iş birliği ile Bursa’mızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. Gelin, birlikte çalışalım, Bursa’mızı hak ettiği yatırımlarla buluşturalım” ifadelerini kullandı.

“Vergilerimizi Bursa için ödeyelim”

Bazı işletmelerin vergilerini Bursa dışında ödemesinin oluşturduğu gelir kaybına dikkat çeken Başkan Bozbey, işletmelere vergilerini Bursa’da ödeme çağrısını yineleyerek, bu vergilerin kentin altyapı ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanılacağını belirtti. "Bursa’nın havasını, suyunu kullanan işletmelerin vergilerini de bu kent için yatırmaları gerektiğine inanıyoruz. Vergilerimizi Bursa için ödeyelim" çağrısında bulundu.

“Bursa hepimizin ortak değeri”

Bursa’nın daha yaşanabilir olması için dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu kent hepimizin ortak değeri, ortak mirasıdır. Birlikte çalışırsak, Bursa’mızın yarım kalan projelerini tamamlar, halkımıza nefes aldıracak yatırımları hızla hayata geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey’in sunumunun ardından vekiller de söz alarak görüşlerini dile getirdi, Bursa için güç birliği mesajları verildi.