Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya üzerinden Antalyalılara seslenerek, “Siyasi hayatım boyunca sizi üzecek hiçbir olayın içinde olmadım. İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği günler de geçecek” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalılara hitap etti.

Hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasının gölgesinde, Böcek, “Sevgili Antalyalılar, siyasi hayatım boyunca sizi üzecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım” ifadeleriyle masumiyetine vurgu yaptı.

“İTİRAFÇI VE İFTİRACILARIN SÖZÜ GEÇMEYECEK”

Başkan Böcek, mesajında, “İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği bugünler de geçecek. İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek” diyerek, hukuki sürece olan inancını dile getirdi.

Antalyalılara duyduğu sevgiyi de ifade eden Böcek, “Sizleri çok seviyorum” sözleriyle vatandaşlara moral ve dayanışma mesajı verdi.

Öte yandan Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından ayrıca, bu akşam saat 20.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde "Antalya iradesine sahip çıkıyor" mesajıyla toplanma çağrısı yapıldı.