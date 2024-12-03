Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı ilçesini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve bürokratlarla da bir araya gelen Başkan Böcek, “Döşemealtı Belediye Başkanımız Menderes Dal ile ilçemizin 32 mahallesinde yapılması gereken ne varsa el ele vererek birlikte yapacağız” dedi.

Döşemealtı ilçesini ziyaret eden ve çeşitli temaslarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilk olarak CHP Döşemealtı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Veli Çot, Gençlik Kolları Başkanı Kemal Çelik, Kadın Kolları Başkanı Selmay Atik ve partililer ile bir süre sohbet eden Başkan Böcek, 31 Mart seçimlerinde Antalya’da çok güzel başarılara imza atıldığını belirterek, parti emekçilerine teşekkür etti.

“El birliğiyle çalışacağız”

İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Başkan Böcek, “3311 km yer altına su hattı döşedik. Dağlara taşlara asfalt yaptık. 605 km kanalizasyon yaptık. Döşemealtı ilçemizde de kanalizasyon çalışması gerçekleştirdik. 30 belediye içinde hem en borçlu belediyeyi alıyoruz hem de böyle bir yatırım yapıyoruz. Çiftçimizin, emeklimizin derdine derman olamayanlar, 22 yıldır otoban yapacağız sözleriyle halkı oyalayan iktidara Antalyalı hemşehrilerimiz ders vermiştir. Yeni dönemde çok daha güzel hizmetler yapacağız bütün vatandaşların yine dertlerine derman olacağız. Yardımlarımızı insanların duruşuna, görüşüne partisine göre yapmayacağız. 32 mahallemizde Menderes Dal Başkanım, ilçe başkanımız seçim öncesi ne söylediyse önce Döşemealtı Belediyemiz, gücü yetmediğinde Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile el birliği içinde ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Başkan Dal’ı ziyaret etti

Başkan Böcek daha sonra belediye bürokratları ile birlikte Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal’ı makamında ziyaret etti. Herkesin Belediye Başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bütün bürokrat arkadaşlarımla beraber Döşemealtı Belediyemiz bizim belediyemizdir” dedi. Döşemealtı ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına seslenen Başkan Böcek, “Bir yol yapım işine girdiniz. Burası Döşemealtı Belediyesi’nin demeyeceksiniz orayı da asfaltlayacaksınız. 32 mahallemizde beraber çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

“Antalya’ya 4 kreş daha açılacak”

Hizmetlerine emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, “Doğru olanları yapmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında ben göreve geldiğimde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir kreşi vardı. 14 kreş yaptık. 4 tane daha hazırladık onları da açacağız şimdi. Sosyal belediyecilik kapsamında kadınlarımız, gençlerimiz için çalışmalar yaptık. Bu anlayışla devam edeceğiz ve başaracağız. İnanın çok güzel işler yapacağız” dedi.

"En iyi hizmetleri yapmak istiyoruz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal da Başkan Muhittin Böcek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Birlik, beraberlik içerisinde, sizlerin tecrübesiyle bundan sonraki süreçte Döşemealtı ve Antalyamıza sizlerin öncülüğünde en iyi hizmetleri yapmak istiyoruz.”

Başkan Böcek daha sonra geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşan Başpehlivan Ali Altun’un ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.