Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Antalya’da bulunan dünya çocuklarını makamında kabul etti. Başkan Muhittin Böcek, 10 farklı ülkeden gelen çocuklarla sohbet ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

26. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Gana, KKTC, Tayland, Azerbaycan, Estonya, Romanya, Rusya ve Özbekistan’dan gelen konuk ülke çocukları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, dünya çocuklarına tek tek Antalya’ya ‘Hoş geldiniz’ dileklerini ileterek, çocuklarla sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri’ dediği Antalya’da, 10 farklı ülkeden gelen dünya çocuklarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Barış ve kardeşlik içinde bir aradayız"

Başkan Muhittin Böcek "Bu özel günde, dünya çocuklarının barış ve kardeşlik içinde bir araya gelmesi, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır ve bu bayramı bizlere Ata’mız armağan etmiştir. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. Başkan Böcek, konuk ülke çocuklarıyla sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. 10 farklı ülkeden festival kapsamında Antalya’ya gelen çocuklar da Başkan Muhittin Böcek’e yörelerine ait hediyeleri takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, konuk ülke çocuklarıyla ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.