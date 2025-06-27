Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya ebru, savat, kağıt yapımı, zakirlik, Çerkes kemençesi yapımı, sedefkarlık, bıçakçılık, tespih yapımı, telkari, sepet örücülüğü, kemençe yapımı, ahşap işçiliği, bağlama yapımı, el nakışı ve halk şiiri gibi alanlarda faaliyet gösteren Düzceli sanatçılar katılım sağladı. Düzce’nin kültürel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan Bıyık, Düzce’nin yalnızca sanayi ve ticaret alanında değil; aynı zamanda kültür, sanat, tarım ve turizm gibi stratejik alanlarda da gelişimini desteklediklerini belirtti.

Bıyık, "Oda olarak bir taraftan ilimizin sanayi ve ticaretinin gelişmesi için çalışırken, diğer taraftan Düzce’nin kalkınmasına katkı sağlayacak tüm dinamikleri bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Düzce’nin kültürel değerlerini ön plana çıkarmak, bu değerleri yaşatmak ve sanatla buluşturmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Bugün burada, geleneksel sanatlarımızı yaşatan ve Düzce’nin kültürel kimliğini yansıtan kıymetli sanatçılarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Umuyoruz ki ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşların da destekleriyle sanatçılarımız için anlamlı projeler geliştirilecek. Bu vesileyle sanatçılarımıza hem şahsım hem Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, hem de Düzceli hemşerilerimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.