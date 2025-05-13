Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gençleri temsili askerlik görevleri öncesinde makamında ağırlayarak gururla uğurladı.

Temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne askerlik görevini yerine getirecek olan gençler, Başkan Balcıoğlu ile bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Başkan Balcıoğlu, gençlerin bu anlamlı gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Balcıoğlu, "Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezimizde eğitim alan kıymetli çocuklarımızı, temsili askerlik görevleri için büyük bir gururla uğurluyoruz. Onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak bizim için çok değerli " dedi.