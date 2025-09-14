Bursaspor’a verdiği desteklerle dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayatında hiç Bursaspor maçını stattan izlememiş çocukları tribünle buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan ve Bursaspor maçını hiç tribünden izlememiş çocukları muhtarlar vasıtasıyla tespit edip maçlara götürerek yeşil beyaz renkleri sevmesini ve desteklemesini sağlıyor. Çocuklara Bursaspor sevgisi kazandırmak için Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü proje kapsamında Alemdar Mahallesi’nden 60 çocuk Bursaspor’un Arnavutköy Belediyesi ile oynadığı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribününe götürüldü. İlk kez maç izlemek için stadyuma gelen çocuklar 90 dakika boyunca Bursaspor’a tezahüratlarıyla destek oldu. Bursaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’da çocuklarla birlikte tribünden takip etti. Bursaspor’un attığı her golden sonra büyük sevinç yaşayan çocuklar mutluluklarını Başkan Aydın, birlikte kutladı.

Çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamaya devam ettikleri ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Alemdar Mahallesi’nden 60 çocuğumuzla birlikte Bursaspor maçını tribünden birlikte izledik. Çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz’ dedi.

Hayatlarında ilk kez bir Bursaspor maçını tribünden izleyen çocuklar kendilerine bu fırsatı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.