Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu bir dünya umuduyla, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajında, hayvanların da insanlar gibi yaşam hakkına sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Ataç, hayvan haklarının kanunlar ile korunması ve bu kanunların sağlıklı bir şekilde uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, “Hayvan haklarına yönelik kimi eksiklikler, önemli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Oysa çoğu zaman aynı çevreyi paylaştığımız hayvanlar da insanlar gibi yaşam hakkına sahiptir. Hayvan Hakları Bildirgesi’nde ortaya koyulan değerlere sahip çıkarak, bunları işler hale getirmek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve eğitsel çalışmalara daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Hayvan Hakları Bildirgesi’nde de işaret edildiği gibi toplum içinde ve onunla iç içe yaşayan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde, türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Tepebaşı’nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve iş birlikleri sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’mizde, 2009 yılından bugüne 13 bin 412 sokak hayvanını sahiplendirildi, 23 bin 94 hayvan kısırlaştırıldı ve 37 bin 466 hayvanı tedavi ederek tüm belediyelere örnek olmayı başardık. Hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu bir dünya umuduyla, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum” sözlerini kullandı.