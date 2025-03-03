Taşköprü Belediyesi tarafındanaileler ve çocukları için Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 7 Mart Cuma günü başlayacak.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, aileler ve çocuklar için özel bir etkinlik programı hazırladıklarını duyurdu.7 Mart Cuma günü saat 20.00’de Açık Hava Düğün Salonu’nda başlayacak olan Ramazan etkinlikleri, birbirinden eğlenceli gösterilerle çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler, 14 Mart, 21 Mart ve 28 Mart Cuma akşamları saat 20.00’de devam edecek.

Başkan Arslan, çocukların Ramazan ayını neşeyle geçirmeleri için hazırlanan programın büyük bir coşku içinde gerçekleşeceğini belirterek, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere davet etti.