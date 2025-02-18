Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, hakkındaki iddialara yanıt verip çalışanların maaşlarını ay sonuna kadar ödeyeceklerini söyledi. AK Parti’den devraldığı belediyenin konser borçlarını ödediğini belirten Başkan Arıcı, DSİ’nin belediyeye ait taşınmazları kamulaştırdığını hatırlatarak, "Taşınmazların 11 milyon 333 bin 812 lira bedel ile DSİ’ye devri Ocak ayında yaptık. DSİ mali durum uygun değildir gerekçesiyle bize hala ödeme yapmadı. Bir an önce ödeme yapmalarını istiyoruz" dedi.

CHP’li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Başkan Arıcı, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanının hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Arıcı, "Atanan ilçe başkanımız konuşmak için açıklama yapıyor. ’Belediyeye araç kiraladı’ şeklinde açıklama yapılıyor. Biz 6 tane araç kiraladık. Araçlarımız kötü olduğu için yeni araçları çok ekonomik kiraladık. Biz geçmişten gelen borçlardan dolayı sanayiye giremez olduk. Bizim eski araçlarımız sanayiye bakıma gittiğinde belediye ödemeyi geç yaptığını düşünerekten esnaf, bakım fiyatını iki, üç kat fazla çıkarıyordu. Bu durum da belediyeyi zor durumda bırakıyordu. Biz de 6 araç kiraladık. Bütün araçları da kiralık haline getireceğiz. ’Lüks makam arabasına biniyor’ diyor. Benim seçim vaadimde ’makam aracı kullanmayacağım’ demiştim. Ben 7 ay boyunca kendi aracımızı kullandım. Resmi kurumlara şahsi aracımla giremediğim için makam aracı kullanıyorum. Ben özel işlerimde kendi şahsi aracımı kullanıyorum. Resmi işlerde makam aracı kullanıyorum. Bir de lüks restoranlarda yemek yediğimi söylüyor. Ben başkan olmadan önce de yiyordum. Benim yaşam tarzımda bir değişiklik olmadı" dedi.

"Bütün maaşları ödeyeceğiz’

Şu andaki personel sayısının 185 olduğunu belirten Başkan Arıcı, "Geçen ay maaşların yüzde 70’ini ödeyebildik, bu ay yüzde 40’ını ödedik. İşçilere 4 milyon lira borcumuz var. Bu ay sonuna kadar maaşların tamamını ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin Koçarlı Belediyesi’nden alacağı kalmayacak. Hepsini ödeyeceğiz" dedi.

Bütün belediyeler deve güreşi için para ayırdığını belirten Başkan Arıcı, "Aralık ayında deve güreşi yaptık. Bütün AK Partili ve CHP’li belediyeler deve güreşi için meclisten karar alıp para ayardı. Biz belediyeden deve güreşine bir TL para ayırmadık. Topladığımız bağışlarla ve kendi cebimizden ayırarak yaptık" diyerek konuya açıklık getirdi.

"Benim akrabalarımı belediyede göremezsiniz"

İlçe ve büyükşehir belediyesine hiçbir akrabasını yerleştirmediğini belirten Başkan Arıcı, "10 ayda 100 taneye yakın işçi aldık. Bir tane akrabamı göremezsiniz. Daha önce akrabalarla doldurmuşlardı. Benim hiçbir akrabamı burada ve büyükşehir belediyesinde göremezsiniz" diye konuştu.

Belediyenin SGK borçlarına ilişkin olarak Başkan Arıcı, "192 milyon SGK borcumuz var. Kişi başı 8 bin lira borcum var. Nüfusa göre baktığımızda en büyük borçlu belediye benim. Bu SGK ve vergi borçlarının hiçbiri benim değil. Koçarlı Menderes Şirketi’nin 69 milyon SGK borcu var. Bunların hiçbiri benim borcum değil. 10 aylık SGK borcumu taksitlendirme ve yapılandırma yaparak ödüyorum. Benden önceki AK Parti Belediye başkanının yaptığı borçları ödüyorum. Bu borçların içerisinde eski AK Partili Belediye Başkanı döneminde yapılan konser borçları da var. Bana atılan hiçbir ithamları kabul etmiyorum" dedi.

"Bu parayı alırsak hiçbir sıkıntımız kalmayacak"

Devlet Su İşleri’nden alacakları paranın bir türlü hesaplarına geçmediğini ifade eden Başkan Arıcı, "Aralık ayında Kızılkaya Mahallesi’nde kamulaştırma vardı. Devlet bizim arazileri istimlak ederek 11 milyon 333 bin TL değerinde bizim tapularımızı aldılar. Aralık ayı meclis kararıyla içme suyu projesi kapsamında mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 11 milyon 333 bin 812 lira bedel ile DSİ’ye devri Ocak ayında yaptık. DSİ mali durum uygun değildir gerekçesiyle bizim 11 milyon 333 bin lirayı hala ödemiyor. Arıyoruz, diyorlar ki ’bütçe yok’. DSİ, 10 Ocak’ta bütün tapuları bizden aldı. Kamulaştırma kanununda açık ve net bir şekilde, ’Yeterli ödenek yoksa kamulaştırma işlemi başlatılamaz’ yazıyor. DSİ’nin bu parayı bize 45 gün içerisinde ödemesi gerekiyor. Bu para bize hala gelmedi. Yaklaşık 12 milyon lira para gelecek. Ama bu para gelmiyor. Biz maaşları buna göre hesaplamıştık. Buradan sesleniyorum. Bizim ödeneğimiz gelsin ki biz işçilerimizin parasını zamanında ödeyelim. Bu para gelse ben işçilere bütün ödemeleri yapacağım. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak" dedi.

"Her ay 6 milyon lira maaş ödemem var"

Benim İller Bankası’ndan bu ay almam gereken para, 7 milyon 952 bin lira. Ama bunun 3 milyon 777 bin lirası kesintiye uğruyor. Bunu SGK ve Vergi Dairesi kesiyor. GES kredisi kesiliyor. Benim 6 milyon 200 bin lira her ay maaş ödemem var" diye konuştu.

"GES projesi tamamen kredi ile yapılmış"

GES Projesini 30 milyon liraya yapıldığını kaydeden Başkan Arıcı, "Temmuz’da faaliyete giren GES projesinden şimdiye kadar 1 milyon 363 lira aldık. Kuyucak her ay 1 buçuk milyon lira alıyor. Bizim aldığımız aylık ücret 100 bin lirayı geçmiyor. 1 milyon 600 bin lira her ay kredi ödüyoruz. Ama bizim üretimimiz az olduğu için GES’ten yeterince gelir elde edemiyoruz. Bu işten hiçbir kârımız yok" dedi.

"Zeytinlikleri kendimiz işleyeceğiz"

Gelir getirici çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Arıcı, "Koçarlı’nın köylerindeki zeytinliklerimizi kira dönemi bittikten sonra kendimiz işleyeceğiz. Zeytinyağı fabrikası kuracağız. Kendi ürünlerimizi işleyip, satışını yaparak belediyeye gelir sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Arıcı, en kısa sürede Koçarlı’ya bir kreş kazandıracağını da ifade etti.