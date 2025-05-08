Muğla’da modern ve güvenli ulaşım ağı oluşturma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, yol projelerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki AVM bağlantı yol çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımını sağladı.

AVM bağlantı yolu kısa sürede trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AVM bağlantı yolu çalışmaları kapsamında bin 150 metrelik zemin iyileştirme, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol kısa sürede trafiğe açıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir yapılan çalışmalarla ilgili teknik detayları paylaştı. Başkan Soydemir, "AVM bağlantı yolumuzda çalışmalarımızı tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’ın koordinasyonunda bin 150 metrelik zemin iyileştirme, içme suyu hattı ve yağmur suyu hattı ile beraber yolumuzdaki tüm altyapı sorunlarını giderdik. 17 metrelik bir alt aks oluşturduk. 5 bin 500 metrelik yol imalatı yaptık. Yolumuzda 10 bin metrelik yeşil alanımız ve kaldırımlarımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmaların tamamlandığı AVM bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Vatandaşların modern, güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Aras, "Vatandaşlarımızın ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Menteşe Otogar Yolu çalışmalarının devamı niteliğinde olan ve Dirgeme yolunu AVM’lere bağlayan yol projemizde tamamlandı. Bugün tamamladığımız yollar sadece bir ulaşım projesi değil; kentimizin gelişimi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için attığımız önemli adımlardır. Altyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, yeşil alanlarıyla modern bir kent vizyonunu adım adım hayata geçiriyoruz. Muğla’mızı daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir bir şehir yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.