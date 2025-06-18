Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Milas’ı ziyaret etti. Başkan Aras, Karahayıt, Yaşyer-Damlıboğaz ve Menteş mahallelerinde tamamlanan ve devam eden yol yatırımlarını değerlendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesine toplam 108 milyon 681 bin 36 TL tutarında yol yatırımı yapıldı. Milas ziyareti sırasında pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Aras, yapılan hizmetlere ilişkin görüşleri ve talepleri yerinde dinledi.

Karahayıt Yolu’nda 14 Milyon TL’lik Ulaşım Yatırımı

Büyükşehir Belediyesi’nin Karahayıt Mahallesi’nde hayata geçirdiği yol projesi, mahalle sakinlerinin talepleri ve teknik incelemeler doğrultusunda başlatıldı. 14 milyon 250 bin TL bütçeli projeyle yaklaşık 9 metre genişliğinde yeni bir yol platformu oluşturuluyor. 5 kilometrelik yolun 3 kilometresi tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle yapılacak üstyapı düzenlemeleriyle birlikte bölge halkına daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

Milas Menteş Mahallesi’nde yol çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalar, 13 milyon 761 bin 600 TL’lik yatırımla Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan düzenlemeyle birlikte hem trafik güvenliği hem de sürüş konforunun artırılması hedeflendi. Proje kapsamında, bölge halkının can ve mal güvenliğine katkı sağlanması amaçlandı.

Yaşyer-Damlıboğaz yolunda 80 milyonluk çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz mahalleleri arasında başlatılan yol çalışmaları devam ediyor. Toplam 80 milyon 669 bin 436 TL’lik yatırımla yürütülen proje kapsamında, 3 bin 700 metre uzunluğunda yeni yol inşa ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde zemin güçlendirme ve iyileştirme uygulamaları gerçekleştirilecek, ardından yol güzergâhı iki kat sıcak asfaltla kaplanacak. Proje tamamlandığında, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hâle gelmesi hedefleniyor.

Başkan Aras: "Muğla Türkiye’ye farklı bir model sunuyor"

Saha ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm ilçelerle birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"13 İlçemizin başkanlarıyla birlikte bir bütün halinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, bütün imkânlarını ilçe belediyeleriyle paylaşıyor. Türkiye’de Muğla bir fark oluşturdu. Çünkü biz çalışmaya geldik, icracı bir yönetimiz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Çözümsüzlüğe değil, çözmeye uğraşıyoruz. Doğru ve güzel işler yaparak halkımıza olan hizmet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Her birimimiz canla başla çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.