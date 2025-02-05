Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde depremzedelerle bir araya gelmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla Hatay ve Malatya’ya gidecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin üst üste yaşandığı 2023 yılında 53 binden fazla vatandaş depremde hayatını kaybetti. Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, felaketin en çok etkilediği illerden olan Hatay ve Malatya’ya giderek depremzedelerle bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Hatay’da mevlit yemeği düzenleyecek

Program kapsamında Başkan Aras, 6 Şubat Perşembe günü Gözcüler Konteyner Kent Yerleşkesinde depremzedelerle bir araya gelerek depremde vefat eden vatandaşlar için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan mevlit yemeğine katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Başkan Aras, 7 Şubat Cuma günü Hatay’daki ziyaretlerine devam edecek. Genel Başkan Özel ve Başkan Aras, CHP Hatay İl Başkanlığını, Narlıca Deprem Mezarlığı, Defne Belediyesi’ni ziyaret edecek. Ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Defne Konteyner Kentinde düzenleyeceği mevlit yemeğine katılacak.

Başkan Aras, Malatya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek

Başkan Aras, program kapsamında 8 Şubat Cumartesi günü Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret edecek. Başkan Aras kabir ziyaretlerinin ardından Yazıhan Belediyesi, Hekimhan Belediyesi ve Güzelbahçe’de bulunan Konteyner Kenti ziyaret edecek.