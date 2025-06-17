Devrekani Belediye Başkan Engin Altıkulaç, CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak’ın eleştirilerine cevap vererek, "İlke Karabacak’ı, ilçemize kazandırdığımız hizmetleri yerinde görmek ve yapılan yatırımlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmak üzere Devrekanimize davet ediyorum" dedi.

CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde düzenlenen halk toplantısında Devrekani Belediyesi ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’a yönelik eleştirilerde bulundu. Karabacak’ın, Devrekani’nin hak etiği yatırımları yeteri kadar alamadığı yönündeki eleştirilerine cevap veren Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, Karabacak’ı yapılan yatırımlarla ilgili doğru bilgi sahibi olması için ilçeye davet ettiğini dile getirdi.

Su Arıtma Tesisiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Altıkulaç, "Sayın Karabacak’ın dile getirdiği ‘verimsiz ve eksik çalıştığı’ iddiasının aksine Devrekani Su Arıtma Tesisimiz, bugün itibariyle kesintisiz şekilde hizmet vermektedir. Bu yatırım sayesinde ilçemiz, önümüzdeki 50 yıl boyunca sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşmuştur. Bu proje, yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerimizin yaşam kalitesini güvence altına alma amacı taşımaktadır. Projede yaşanan teknik düzenlemeler zamanında yapılmış ve tesisin tüm performansı başarıyla optimize edilmiştir" dedi.

İlçede sosyal aktivitelere yönelik çeşitli yatırımlar yapıldığını kaydeden Altıkulaç, "Halı saha ve spor altyapımız için de yatırımlarımız mevcut. Sayın Karabacak’ın dört yıl önceki halı saha konusundaki ifadeleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Eski halı sahanın yerine geçecek şekilde, Devrekani’de gençlerimize modern bir spor alanı sunmak amacıyla 9 milyon TL ihale bedeliyle yepyeni bir halı saha inşa ediyoruz. Söz konusu proje tamamlandığında ilçemiz, çağdaş standartlara uygun bir spor tesisine kavuşacaktır. Bu, gençliğe verdiğimiz önemin ve geleceğe yaptığımız yatırımın somut bir göstergesidir" diye konuştu.

Şahsına yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Altıkulaç, "Şahsım hakkında yapılan, ilçeye sabah gelip akşam döndüğüm yönündeki iddialar maksatlı ve gerçeği yansıtmayan söylemlerdir. Eşim Kastamonu merkezde öğretmen olarak görev yapmakta, çocuklarım ise orada eğitimine devam etmektedir. Bu nedenle hem Kastamonu’da hem Devrekani’de ikamet etmek durumundayım. Ancak bu durum, ne belediye hizmetlerimizin etkinliğine ne de halkımızla olan gönül bağımıza en ufak bir zarar vermemiştir. İlçemizi bir an olsun ihmal etmeden, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımızın en büyük şahidi yine Devrekanili hemşehrilerimizdir" şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Karabacak’ı Devrekani ilçesine davet eden Başkan Altıkulaç, "Sayın İlke Karabacak’ı, ilçemize kazandırdığımız hizmetleri yerinde görmek ve yapılan yatırımlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmak üzere Devrekanimize davet ediyorum. Kendisine bizzat eşlik etmekten ve ilçemizin gelişimine dair her projeyi, her kalemi yerinde göstermekten onur duyarım. Kamuoyunu yanıltan değil, bilgilendiren bir siyasetin hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Halkımızdan aldığımız güç ve destekle Devrekanimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.