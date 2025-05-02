Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’ni ve ACV Süspansiyon Sistemleri şirketini ziyaret etti.

Fabrika ziyaretleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ACV Süspansiyon Sistemleri şirketini ziyaret ederek yöneticilerle ve çalışanlarla görüşen Başkan Altay, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Altay, “Konya’mız için üreten, istihdama ve ekonomimize katma değer sağlayan çalışanlarımızla yatırımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük Bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Altay, “Konya Bilim Merkezimizde Konya’mızdan ve çevre illerimizden gelen binlerce misafiri ağırlıyoruz. Karaman, Niğde, Isparta, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir ve Ankara’dan gelen ziyaretçilerimizle selamlaştık” ifadelerini kullandı.