Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 86 şahıs ile 52 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymayan 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 21.00 ile 23.30 arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplam 86 şahıs ve 52 araç ile sürücüsü denetime tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.