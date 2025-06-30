Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaz akşamlarını Sinema Tırı’yla renklendiriyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez başlatılan "Sinema Günleri" etkinliğinin ilk durağı, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu mahalleleri oldu. Etkinlik daha sonra Beyşehir’in; Yeşildağ, Esence, Sadıkhacı, Doğanbey, Karaali mahallelerinde ve Derebucak merkezde vatandaşlarla buluştu. Sinema Tırı’nda gösterimi yapılan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini aileleriyle birlikte izleyen çocuklar hem açık havada sinema keyfi yaşadı hem nostaljik bir akşam geçirdi.

"Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için nostaljik bir hatıra oluyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak mahallelerde sosyal hayata katkıda bulunmak için Sinema Günleri düzenlemeye başladıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle birlikte güzel hatıralara dönüştürmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, ilçe merkezlerimiz, mahallelerimiz ve turistik alanlarımızda kurduğumuz dev ekranlarda vatandaşlarımıza sinema keyfi sunuyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için unutamayacakları nostaljik bir deneyim oluyor. Bu yıl ilk kez başlattığımız etkinliğimiz inşallah yaz boyunca belirlenen noktalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek" diye konuştu.

Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan çocuklar ve aileleri de hayata geçirilen projeyi çok beğendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sinema Günleri kapsamında yaz boyunca 11 ilçe merkezi, 85 eski belde ve 5 turistik/mesire alanında olmak üzere 101 ayrı noktada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek. Gösterimlerin tamamı nüfusu binin üzerindeki yerleşim birimleri ve vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği alanlarda yapılacak.