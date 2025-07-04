Konya Büyükşehir Belediyesi, Darülmülk Projesi’nin en önemli ayaklarından biri olan Larende Kapısı ve sur duvarlarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili yürütülen kazı çalışmalarını titizlikle yürütülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Larende Caddesi’nde yürütülen kazı alanındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu.

"Bu alanda konya için geniş bir arkeo-park oluşturmuş olacağız"

Çalışmalar hakkında Başkan Altay’a bilgi veren Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Larende Kapısı’nı açığa çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Şu anda yüzde 70 oranında kapı açığa çıkarıldı. 19. yüzyılda çizilmiş olan gravürlerde ve kaynaklarda geçen bilgilerden de bildiğimiz gibi kapının Larende Kapısı olduğu bölüm burası, tam yerindeyiz. Kapının daha çok batıya yönelik girişi olduğunu saptadık. Dış surların da devamını kazacağız inşallah. Onları da açığa çıkaracağız, önündeki hendeğiyle beraber. Bu alanda geniş bir arkeo-park oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

"Konya’nın dış surlarını açığa çıkarmakla ilgili çok önemli bir çalışma yürütüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya’nın, Selçuklu Devleti’ne 200 yıl başkentlik yaptığını ve bu dönemde çok önemli tarihi eserler inşa edildiğini, ancak bunların birçoğunun günümüze ulaşamadığını hatırlattı. Darülmük Projesi’nin merkezi olan Konya’nın dış surlarını açığa çıkarmakla ilgili çok önemli bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "İnşallah projemiz tamamlandığında Konya dış suru içinde kalan bütün alanda tarihi dokunun yeniden canlanmasıyla ilgili önce rekonstrüksiyon sonra da tamamlama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Meram Belediyemizle yürüttüğümüz Büyük Larende Dönüşümü kapsamında burada 78 dükkanı yeni yerine taşımıştık. Şu anda ciddi bir arkeolojik kazı çalışması yapıyoruz. Amacımız Larende Kapısı’nı ortaya çıkarmak. İlk bulgular umut verici. İnşallah Sahip Ata’nın karşısındaki Larende Kapısı’nın önce açığa çıkarılması sonra rekonstrüksiyonu ve yeniden inşasıyla ilgili çalışmaların bu vesileyle başlangıcını yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Aklımızdaki en önemli iş, Konya’nın turizm pastasından aldığı değeri artırmak"

Başkan Altay, arkeolojik kazı çalışmalarının zor ve zahmetli işler olduğunu, zarar görmemesi için adeta iğneyle kuyu kazdıkları bir süreçten geçtiğini vurgulayan Başkan Altay, "Önemli olan yapıyı sağlam olarak ortaya çıkarabilmek. Öncelikle rekonstrüksiyon projelerini yapmayı, sonra Larende Kapısı’nı tamamlamayı amaçlıyoruz. Aklımızdaki, zihnimizdeki en önemli iş, Konya’nın turizm pastasından aldığı değeri artırmak, Konya’ya daha fazla turist gelmesini sağlamak ve bu ekonomiden pay alabilmek. Konya, başta Mevlana Türbesi olmak üzere çok önemli bir ziyaret merkezi. Konya turizminin çok daha büyük potansiyele sahip olduğunu biz biliyoruz. İnşallah Darülmülk Projesi kapsamında yapmış olduğumuz restorasyon çalışmaları tamamlandığında bu potansiyelin daha da arttığına hepimiz şahitlik etmiş olacağız. Bu konudaki ana çalışmalarımızdan birisi de Larende çalışmaları. İnşallah umut verici çalışmaların Konya’mıza bir değer katmasını arzu ediyoruz. Konya’nın bir başkent olarak surlarını açığa çıkarmayı ve çalışmaları tamamlayarak marka değerine çok önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.