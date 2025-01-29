Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçenin önemli su kaynaklarından biri olan Muhipler Göleti’ni besleyen su kaynağında yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların hızla tamamlanması için gerekli adımların atılacağını belirten Başkan Akel, göletin su seviyesinin sağlıklı bir şekilde korunmasının önemine dikkat çekti. Su kaynaklarının verimli ve temiz tutulmasının doğanın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Akel, yapılan çalışmaların ilçedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarının, bölgedeki su kaynaklarının uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasına katkı sunacağını belirten Başkan Akel, bu tür projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.