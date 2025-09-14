Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent yoksulluğuyla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik beslenme desteğini 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl başlatılan proje, bu yıl da dar gelirli ailelerin çocuklarına sağlıklı ve dengeli gıdaya erişim imkânı sunuyor. Başkan Akın’ın öncülüğünde yürütülen projeyle, ilkokul çağındaki çocukların okula aç gitmemesi için tüm imkânlar seferber ediliyor. Halkçı belediyecilik anlayışıyla hazırlanan beslenme paketleri, insan onurunu gözeten koşullarda, doğrudan öğrencilerin evlerine ulaştırılıyor.

AKIN: “ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN EVLATLARIMIZ”

“Hiçbir evladımız okula aç gitmeyecek” diyerek projeyi hayata geçiren Başkan Akın, “Evlatlarımız okullarına gönül rahatlığıyla gitsin, sağlıklı ve dengeli beslenebilsin diye geçen yıl başlattığımız beslenme paketi desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Benim önceliğim her zaman evlatlarımız. Onların mutluluğu, sağlığı için tüm imkânlarımızı seferberdir” ifadelerini kullandı.

UZMAN DİYETİSYEN KONTROLÜNDE 5 GÜNLÜK SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ MENÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan beslenme paketleri, uzman diyetisyen kontrolünde protein, karbonhidrat ve yağ dengesi gözetilerek oluşturuluyor. Sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyve suyu gibi temel besinlerden oluşan paketler, her hafta başında öğrencilerin evlerine teslim ediliyor.

AİLELER DE ÖĞRENCİLER DE MEMNUN

Başkan Akın’ın Beslenme Paketi Desteği Projesi sayesinde 1. ve 4. sınıflar arasında eğitim öğretim hayatlarına devam eden ilkokul çağındaki öğrenciler, sağlıklı gıdaya erişim sağlayabiliyor. Gelişim çağındaki çocukların sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarında da başarılarının artmasını sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin beslenme desteği aileleri sevindirdi.