Başiskele’de kadınlar Pastacılık Akademisi’nde aldıkları eğitimle geleceğin şefi olma yolunda adım atıyor.

Başiskele Belediyesi’nin kadınlara yönelik uyguladığı "Altın Bilezik Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Pastacılık Akademisi’nde eğitimler devam ediyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılan Pastacılık Akademisi, yeni atölye çalışmalarıyla geleceğin şeflerini yetiştirerek istihdama da destek sağlıyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta eğitmenler eşliğinde Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hizmet veren Pastacılık Akademisi’ndeki eğitimlerde kadınlar hem hünerlerini sergiliyor hem de keyifli vakitler geçiriyor. Kursiyerler, eğitimler sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla iş hayatına atılabiliyor.