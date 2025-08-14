Başiskele’de vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla belediye ekiplerince çeşitli noktalarda asfaltlama çalışması yürütülüyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan, zamanla yıpranan veya yeni imara açılan yolları yenileme programını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Karadenizliler Mahallesi’ndeki Ermiş ve Korgan sokakları, Damlar Mahallesi’ndeki Pelinsu Sokağı ve Bahçecik Şehitekrem Mahallesi’ndeki Otobüs Kooperatif Alanı’nı asfaltla kapladı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Serdar Mahallesi Pasinler Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, caddenin zamanla bozulan kısımlarını kazıdıktan sonra yeniden sıcak asfalt serimi yaptı.