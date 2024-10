Başiskele’de ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bağ bahçe ve mobilya atıklarını doğaya zarar vermeden bertaraf ediyor.

Başiskele halkının huzuru ve sağlığı, doğal çevrenin korunup gelecek nesillere bırakılması için temizlik çalışmaları yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hizmet araçları filosu ve mobil ekipleriyle kentin her sokağında yolları, kaldırımları pırıl pırıl temizliyor. Kent genelinde çöp konteynerlarında biriken çöpleri düzenli olarak toplayan temizlik ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bağ bahçe ve mobilya atıklarını doğaya zarar vermeden bertaraf ediyor. Kentin her bir noktasında günlük temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yollarda çeşitli nedenlerle oluşan çamur ve toz birikintilerini su tankerleri ile yollardaki kurumuş ağaç yapraklarını ve her türlü çöpü yol süpürge araçlarıyla temizliyor.