Üst üste aldığı 2 yenilgiyle taraftarlarını üzen Çimentaş Elazığspor, seyircisiz maçta pazar günü Arnavutköy Belediyespor’u konuk edecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 8. haftasında Çimentaş Elazığspor, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Son iki maçından sahadan mağlubiyetlerle ayrılan ve taraftarlarını üzen bordo-beyazlı ekip, yeni bir başlangıç adına pazar günü sahada olacak. Bordo-beyazlı ekipte bu maç öncesi sezonu kapatan Burak Aydın haricinde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 19.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Gaziantep bölgesinden Erdem Demirtaş yönetecek. Demirtaş’ın yardımcılıklarını yine Gaziantep bölgesinden Yusuf Şimşek ile Rıdvan Çevik yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Niğde bölgesinden Turhan Beyke olacak.

Müsabaka TFF’nin youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.