Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz boyunca her cumartesi günü düzenlediği "Körfez’de Mehtap Turları", vatandaşlara gün batımı eşliğinde huzur dolu anlar sunuyor. Körfez’in huzurlu atmosferinde gerçekleşen turlar 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak fırsat sunuyor. Bu kapsamda büyükşehirin, vatandaşların yaz döneminde haftanın yorgunluğunu atmaları, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri için organize ettiği "Körfez’de Mehtap Turları" büyük ilgi görüyor. Turların başladığı günden bu yana yaklaşık 2 bin kişi tarafından tercih edilen bu eşsiz organizasyon, katılımcılara deniz üstünde günbatımına karşı unutulmaz bir akşam deneyimi sunuyor. Yaz ayları boyunca devam edecek olan Mehtap Turları, İzmit’ten 19.00’da, Gölcük’ten 19.30’da, Derince’den 19.45’te, Değirmendere’den ise 20.00’de hareket ediyor. Gün batımının etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleşen tur, şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için yaz aylarının vazgeçilmez keyfi haline geliyor. 2 saat süren serüvende günü batırıp, mehtabı karşılayan katılımcılar hoşça vakit geçiriyor.

Körfez’in eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşamak isteyen vatandaşlara keyifli deneyim sunan Mehtap Turları, 20 Eylül tarihine kadar devam edecek. Her hafta cumartesi akşamları gerçekleşen turun tam bilet ücreti 250 TL, öğrenci bileti ise 180 TL’den satışa sunuluyor. Turda yolculara dondurma ve çay ücretsiz olarak ikram ediliyor.