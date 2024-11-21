HATAY (İHA) – Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların yeşil alana bastığında hoparlörde yankılanan ‘Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız’ ifadesi vatandaşlara sert ve emredici gelince ses, belediye ekipleri tarafından yumuşak ve etkileyici güzel bir sesle değiştirildi.

İskenderun Belediyesi, vatandaşlara yeşil olana duyarlılığını arttırmak için ilginç bir çalışma yapmış ve sensörlü uyarı sistemi geliştirmişti. Vatandaşların dikkatini çeken gülümseten yöntem, bazı vatandaşlardan tepki görünce ‘Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız’ ifadesinin yer aldığı ses, yumuşak ve etkileyici güzel bir sesle değiştirildi. Gülümseten sistemi denemek için bölgeye gelen vatandaşlar, yumuşak ve etkileyici güzel bir sesle karşılaştılar. Belediyenin hayata geçirdiği ilginç çalışma Türkiye’nin dört bir yanından dikkat çekerek sosyal medyada ilgi odağı oldu.

“Eski sert ve emredici ses gitmiş, yerine yumuşak ve etkileyici güzel bir ses gelmiş”

Değiştirilen sesi yerinde denemeye gelen Mert Ataman, “İki gün önce takılan ve ilgi odağı olan o sesi denemeye gelmiştik, o zaman sert ve emredici bir ses vardı ve vatandaşların da rahatsız olduğunu gördük. Bugün sesi merak edip geldiğimde ise yine denedik arkadaşlarımla bu sefer ise yumuşak ve etkileyici güzel bir ses vardı. Böyle yumuşak ve etkileyici güzel bir sesinin olması daha iyi olmuş, ses tam oturmuş. Eski sert ve emredici ses gitmiş, yumuşak ve etkileyici güzel bir ses gelmiş. Bence belediyenin yaptığı güzel bir sistem özellikle depremden sonra ilk tadilat yapılan yerlerden biri sahilin bu tarafları oldu, çimlerimiz yenilendi, yeni çiçekler ekildi ve yeni ışıklar konuldu oraya. Yapılan düzenlemeler çimlerin üstüne konulduğu için herkes sorumsuz bir şekilde çimlere basıp geçiyordu, bu da rahatsız edici bir şeydi. Yaya yolu varken herkes çimlere basıp geçiyordu. Yapılan şey gerçekten güzel bir teknolojiyle yapılmış hoşuma gitti ben bu kadar beklemiyordum. Biz de çok şaşırdık arkadaşlarımla geldiğimizde nasıl böyle bir sistem olur falan dedik. Türkiye’nin belki hiçbir yerinde yok bu sistem belediyemiz çok iyi düşünmüş” ifadelerini kullandı.