Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde başıboş köpekler, girdikleri kümeste bulunan 22 tavuğu telef etti.

Olay, İnebolu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Nuhfer Terzi’ye ait evin bahçesinde bulunan tavuk kümesine sahipsiz köpekler girdi. Kümes kapısını parçalayarak içeri giren başıboş köpekler, kümeste bulunan 22 tavuğu telef etti. Kümesi kontrol etmek için bahçesine giden Muhtar Nuhfer Terzi, kümesten ağızlarında tavuk parçaları ile 4-5 köpeğin çıktığını fark etti. Köpekler bu sırada Terzi’ye saldırmaya çalıştı. Köpeklerin saldırısından son anda kurtulan Terzi, 22 tavuğunun telef olduğunu gördü.

Durumla ilgili tepki gösteren Nuhfer Terzi, "Mahallemizde daha öncede evlerin bahçelerine dadanan başı boş köpekler tavuklara saldırdı. Başıboş köpeklerin sayısı mahallemizde her geçen gün artıyor. Belediye’nin barınak açtığını duyanlar köpeklerini Yeni Mahalle’de her hangi bir yere bırakıp gidiyor. Barınağa bırakmak yerine mahalle ortasına bırakılan köpekler mahallelimizi tedirgin ediyor. Her gün farklı farklı köpekler mahallede kendini gösteriyor. Artık evlerden çıkmaya korkar olduk" diye konuştu.