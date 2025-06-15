Bilecik’te, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda üstün başarı gösteren öğrenciler için ‘Eğitim Başarı Ödülleri Töreni’ düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, üstün başarı gösteren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yaptığı konuşmada öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve bu süreçte emek veren öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program, ödül töreninin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.