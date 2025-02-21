Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Aras Kargo maçında galibiyete odaklandıklarını söyleyerek, "Play-off yolunda kritik bir maç. Bizim için zor bir müsabaka olacak" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında oynayacağı Aras Kargo maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ege derbisi öncesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, takımın son durumu ve karşılaşmanın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Herhangi bir sakatlık problemlerinin olmadığını belirten Başantrenör Alper Hamurcu, "Özellikle Galatasaray maçı öncesinde pasör çaprazımızın yaşadığı sakatlık ve V.Bank karşılaşması öncesi takım içerisindeki bazı hastalıklar bizi etkilemişti. Ancak şu anda takımımızda herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" dedi.

Karşılaşmanın play-off hedefi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hamurcu, "Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Aras Kargo, özellikle son haftalarda sergilediği performansla ligin en formda takımlarından biri. Fenerbahçe karşısındaki mücadeleleri de bunu gösterdi. Çok kaliteli oyunculara ve tecrübeli antrenörlere sahipler. Bizim için zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Maçta savunma organizasyonlarının büyük önem taşıyacağını da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle blok ve defans organizasyonumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmalıyız. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Tüm Aydınlı voleybolseverleri, bu önemli maçta bizleri desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.