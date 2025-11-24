İstanbul Başakşehir’de 5 kişilik bir grup sokak üzerinde bulunan bir işletmeye girerek klimaları çaldı.

Şüphelilerin kepengi açmaları ve kutulu klimaları araca taşıdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Başakşehir’in Altınşehir Mahallesi Uğur Sokak üzerinde geçtiğimiz gün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişilik bir grup, sokak üzerindeki bir işletmedeki klimaları çalmak için bölgeye geldi. Kısa sürede kepengi açarak klimaları araca yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar hem çevredeki güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin dükkanın kepengini açmaları kutuları taşıyarak araca yükledikleri ve ardından olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Genç yaşlarda oldukları belirtilen şahısların kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.