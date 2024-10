İstanbul Başakşehir’de kentsel dönüşümü tamamlanmış konutların anahtar teslim töreni yapıldı. Vatandaşlara destek verdiklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, "12 yıl önce başlattığımız Kentsel Dönüşüm seferberliğiyle İstanbul’umuzda tam 905 bin evimizi ve dükkanımızı azimle, gayretle dönüştürdük. Şu anda, İstanbul’un 39 ilçesinde; tam 180 bin evimizi ve dükkanımızı yeniliyoruz. Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul’u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz. Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik" dedi.

Başakşehir Belediyesi öncülüğünde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreni gerçekleşti. Kayapark Sakura Evleri’nde düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“905 bin evimizi ve dükkanımızı azimle, gayretle dönüştürdük”

Düzenlenen programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “ Yeniden göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana Daha Yaşanabilir bir İstanbul için önemli adımlar atıyoruz. Bağcılar Millet Bahçesi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ve Basketbol Gelişim Merkezi’mizin açılışlarının ardından; bugün de sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum; her bir annemize, gencimize, yavrumuza, evinizde güle güle oturun. Ne zaman İstanbul’a bir hizmette bulunsak, hep aynı hissiyatı yaşıyoruz. Çünkü bu şehre hizmet etmeyi, şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Hamdolsun, İstanbul’un her köşesinde izimiz var, mührümüz var. Kartal’dan Küçükçekmece’ye, Tuzla’dan Avcılar’a kadar her ilçemizde devam eden yatırımlarımız var, projelerimiz var, hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 12 yıl önce başlattığımız Kentsel Dönüşüm seferberliğiyle İstanbul’umuzda tam 905 bin evimizi ve dükkânımızı azimle, gayretle dönüştürdük. Ailelerimizin buralarda güven içinde yaşamalarına, onbinlerce esnafımızın huzur içinde ekmek kazanmasına vesile olduk” İfadelerini kullandı.

“1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik”

Konuşmalarına devam eden Kurum, “Allah’a hamd ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şu anda, İstanbul’un 39 ilçesinde; tam 180 bin evimizi ve dükkanımızı yeniliyoruz. Biz bugüne kadar tutamayacağımız sözü vermedik, hep sözlerimizin arkasında durduk. Cenab-ı Allah da bizi milletimize, sizlere hiç mahcup etmedi. Şimdi yine söz veriyoruz. İnşallah bundan sonra da sizin desteklerinizle, annelerimizin dualarıyla Türkiye’de dönüşüme girmemiş tek bir sağlıksız ev bırakmayana kadar azimle, kararlılıkla çalışacağız. Bu hedefe giden yolda bir tıkanıklığa hiç tahammülümüz yok. Bu sebeple; İstanbul’u depreme hazırlayan, vatandaşımıza yeni yuvalarda yaşama imkânı sunan Yarısı Bizden Kampanyamızı güncelliyoruz. Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul’u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz.

Tıpkı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olduğu gibi; İstanbul’da da tam bir devlet-millet iş birliğini, birlik ve beraberliğini hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi; Yarısı Bizden kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemini başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul’umuzun 39 ilçesinde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasını sağladık. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamasına da izin vermedik. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma ile toplamda 1,5 milyon liralık desteği sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz. Tabi depreme hazırlığı sadece sağlıksız yapıların yenilenmesi olarak görmüyoruz. Yeni sosyal konutlar inşa etmeyi de dönüşüm sürecinin kıymetli bir parçası olarak görüyoruz. Hatırlayacaksınız. “Ev sahibi olmayan hiçbir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak.” demiştik. Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik. İstanbul’umuz da sosyal konut çalışmalarımızdan hak ettiği payı aldı. İstanbul’umuzda dar gelirli kardeşlerimiz için on binlerce sosyal konutu en güzel şekilde teslim ettik. Halen binlerce sosyal konutumuzun inşasına hızla devam ediyoruz” Şeklinde konuştu.

“537 konut ve 35 dükkânımızı teslim ediyoruz.”

Konuşmalarına devam eden Bakan Kurum, “Kayapark Sakura Evleri Güvercintepe ve Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projelerimiz ile Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projemiz kapsamında Belediyemizin inşa ettiği yeni sıcak yuvalarımızın, bereketli dükkânlarımızın anahtarlarını sizlere teslim ediyoruz. 1.479 yeni yuvamızı, 79 dükkânımızı Başakşehir’imize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayapark Sakura Evleri ile Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projelerimiz kapsamında 537 konut ve 35 dükkânımızı teslim ediyoruz. Ayrıca, Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projemiz kapsamında 942 konut ve 44 dükkânımızı da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere dar gelirli kardeşlerimize armağan ediyoruz. Bugün anahtarlarını teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm projelerimizi yürütürken Başakşehir Belediyemizle birlikte büyük bir hassasiyetle çalıştık. Ben belediye başkanımıza ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.” şeklinde konuştu

“Sayın Özel’e acilen İzmir’i şahsi mesele haline getirmemesini tavsiye ediyorum”

Katılımcılara olan konuşmasına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem, ülkemizin en acı hakikatidir. Son 100 yılda depremler nedeniyle çok derin acılar gördük. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadık.

On binlerce canımızı, sele dönen gözyaşlarımızla toprağa verdik. Göreve geldiğimizden bu yana geçen üç ayda onlarca kez deprem bölgesine gittik. Şu anda, 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini süratle yapmak için, 2025 sonunda herkesin evine yerleşmesi için canımızı dişimize takıyoruz. Biz depremin bütün izlerini silmek için koşarken, maalesef CHP genel başkanının haksız ithamlarına maruz kalıyoruz. Kendisi Hatay’ı ziyaret etmiş ve “Hatay’ı unutturmayacağını söylemiş, Hatay benim şahsi meselem” demiş. Halbuki Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir. Hatay halkına umut dağıtıp,o umutları boşa çıkaranlar kendileridir.

“Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza dağıtacağız.” dediler ancak tek bir yuva kurmadılar. Tek bir çocuğun yüzünü güldürmediler, Tek bir annenin gözyaşını dindirmediler. Tek bir yuva yapmadıkları gibi söz verdikleri Ulu Cami’yi restore etmekten imtina ettiler. Buradan ifade ediyorum. Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir; Hatay devletimize emanettir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a emanettir.

Ben Sayın Özel’e acilen İzmir’i şahsi mesele haline getirmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bugün İzmir Körfezi çürüyor. Çünkü İzmir Körfezinde balıklar ölüyor, oksijen azalıyor, kötü koku İzmirlileri çileden çıkarıyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır havaya bakıp ıslık çalıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor. Eğer siz, şahsi bir mesele yapacaksanız, İzmirli kardeşlerimizin geleceğini meseleniz yapın. Ben deprem bölgesinde alın teri döken biri olarak şunu söylemek istiyorum. 14 milyon insanımızın yaşadığı deprem bölgesi; Türkiye’nin için yeni bir milli mücadele alanıdır. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç kimsenin böyle yersiz tartışmalarla bu mücadeleyi baltalamasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.” Dedi.

Programda yapılan protokol konuşmalarının ardından, katılımcılar dönüşümün yapıldığı arazide fidan dikimi yaptı. Program fidan dikiminin ardından sonlandı.