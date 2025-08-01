İstanbul Başakşehir’de bir kedinin tekmelenerek öldürüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İstanbul Başakşehir’de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medya görüntüleri büyük tepki çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili derhal adli soruşturma başlattığını bildirdi.

Şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1951328630442754289

Bakan Tunç, “Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır” diyerek, adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.