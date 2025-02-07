Başakşehir’de 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki 5 kişi yangından kaçmayı başarırken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katı dairesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın esnasında evde bulunan 6 kişiden 5’i dışarı çıkmayı başardı. 12 yaşında olan Nazlıcan Pehlivan isimli çocuk ise alevlere teslim olan evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ekipler, evin içerisinde mahsur kalan Nazlıcan Pehlivan’ın cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.